İBB’nin araç ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kiralık araç ihalesi, geçerli teklif olmayınca iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘2020 Yılı Kiralık Araç İhalesi’nde açık ihale usulü iki teklif sunuldu.

Reklam

İhaleye katılan Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 lira, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 lira teklif sundu.

565 sürücülü personel çalışması ve 1826 adet araç kiralamak şartlarıyla gerçekleştirilen ihalede teklif veren iki şirketin de zarf ve belge kontrolleri sonrası gerekli şartlara haiz olmadıklarını ve geçici teminat belgelerini sunmadıkları için teklifler reddedilerek ihale iptal edildi.

İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, yeni ihalenin hazırlığının yaklaşık 40 gün kadar süreceğini ifade ederek hizmetlerde aksama olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.