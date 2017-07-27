İBB’nin ‘afet’ bilançosu: 228 ağaç devrildi, 88 çatı uçtu 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti kısa sürede ‘afet bölgesi’ne çeviren şiddetli fırtına nedeniyle 228 ağacın devrildiğini, 88 binanın çatısının uçtuğunu açıkladı.

Dakikada 25 yıldırım

İBB’nin açıklamasına göre fırtına ve yağış il genelinde farklı bölgelerde 20 25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Metrekareye 30 ila 40 kilogram arasında yağış düştü.

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Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25, toplamdaysa 372 yıldırım düştü.

Beyaz Masa ve itfaiye komuta merkezlerine yağışın ilk beş dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Yıldırım düşmesi nedeniyle iki yangın çıktı.

Kağıthane odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yine Haydarpaşa garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

İkisi ağır 10 yaralı

Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mezarlığın duvarı çöktü

Kurtuluş’taki Ermeni mezarlığının duvarının çökmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda çöken duvarın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Caminin minaresi yıkıldı

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kanarya mahallesinde bulunan caminin minaresi yıkıldı.

Uçağın kokpit camları çatladı

İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’dan kalkışından kısa bir süre sonra doluya yakalandı. Yağan dolu yağışı nedeniyle uçağın kokpit camları çatlarken, ‘radom’ diye adlandırılan burun kısmı hasar gördü.