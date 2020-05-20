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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin Adana’dan satın aldığı patates ve soğan geldi: İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Geçen ay Mersin’den limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şimdi de Adanalı üreticiden patates ve soğan satın aldı.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 100’er ton patates ve soğan bugün İstanbul’a ulaştı. Yardım kolilerine eklenecek ürünlerin dağıtımına yarın, 2.5 kiloluk paketler halinde başlanacak.

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İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık paketlenme sürecini yakından takip etti. Bu projeyle, ülkede bir dayanışma kültürü oluşturulmasının amaçlandığını belirten Saltık şöyle devam etti:

“Bir yandan, tıpkı süt projesinde olduğu gibi, İstanbul’daki çiftçiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana’dan patates ve soğan satın alınacağını, 15 Mayıs’ta Twitter hesabından duyurmuştu: “Mahsülleri çürümesin diye 100 ton patates ve 100 ton kuru soğanı Adana‘da doğrudan üreticilerden alıyor Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başlıyoruz.”

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