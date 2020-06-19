İBB’nin Adalar’da elektrikli araç başvurusuna ‘eksik belge’ nedeniyle ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Adalar ilçesinde kullanmayı planladığı elektrikli araçların deneme çalışmaları için yaptığı başvuru belge eksikliği nedeniyle reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Başvuruyu ele alan kaymakamlık, İBB şirketi İETT’nin Karayolları Trafik Kanunu’nda istenen belgelerin tamamını sağlamadığını belirtti.

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İBB, Adalar ilçesinde faytonları kaldırdıktan sonra yerine 60 adet elektrikli araçla toplu taşıma başlatmak istiyor.

Bazı sivil toplum örgütleri ise İBB’nin bu kararını eleştirilerek, bunun Adalar ilçesindeki yerleşim mantığına ters olduğunu savunuyor.

Kaymakamlığın yazılı açıklaması şöyle: “İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve 88894955-622.01-24130 sayılı yazınız. İlgi sayılı yazınızda Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç alındığı, bahse konu araçların sahada teknik kontrollerinin yapılması ve araçların çalışacağı güzergahların belirlenmesi, test sürüşlerinin yapılması için gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda yazıda adı geçen araçların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 a/l (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergahların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir. İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacak ve araçlar trafikten men edilecek.”