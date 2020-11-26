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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin ‘6 bin yeni taksi’ önerisi yine reddedildi

İBB’nin kente 6 bin yeni taksi teklifi, bugünkü UKOME toplantısında reddedildi. Böylece teklif, üçüncü kez reddedilmiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teklifin reddini şöyle değerlendirdi: “İstanbul’un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME’de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbulluya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur.”

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İBB, yeni projeyle, kentteki 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin daha eklemek istiyor. Bu taksilerin mülkiyetleri ise diğerler gibi bir kişide değil, İBB’nin elinde olacak.

Ancak teklif daha önce iki kez UKOME’ye gelmiş olmasına rağmen kabul edilmeyerek alt komisyona havale edilmişti.

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