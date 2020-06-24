İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi hazır: ‘Milyonlar yıllardır mağdur’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilave 5 bin taksiyi de içeren teklifini yarın Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) getirecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakası oluşturulacağını, belediye olarak plakaları kiralayacaklarını söylemiş, yıllardır taksi plakalarını tekel olarak işleten taksi plakası sahipleri projeye karşı çıkmıştı.

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, projeyi desteklemediklerini belirterek ‘Türkiye’de siyasetin de kaderini değiştirecek’ bir topluluk olduklarını söylemişti.

‘İstanbul’a yakışan standart’

İmamoğlu, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME’ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz.”

Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz. pic.twitter.com/G20ybJQWFs — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2020

İmamoğlu, önceki açıklamasında 5 bin yeni taksiyi üç vardiya halinde çeşitli prensiplerle çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını belirtmişti.