İBB’nin 2020 yılı bütçesi 25 milyar 850 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılı bütçesi, 25 milyar 850 milyon lira olarak hazırlandı. İBB’nin 2020 gelir tahmini ise 21 milyar 250 milyon lira.

Fotoğraf: DHA

Hazırlanan yeni bütçe kararnamesine göre gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon liralık fark borçlanmayla kapatılacak.

Reklam

Kişi ve kurumlardan 15 milyar 710 milyon lira

İBB’nin 2020 yılı gelirleri ana başlıklarla şu kalemlerden oluşuyor:

Kişi ve kurumlardan alınan paylar 15 milyar 710 milyon lira

Arsa, daire, dükkan, ofis gibi taşınmazların satışından elde edilecek gelirler 4 milyar 39 milyon lira

Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar karları gelirleri, kira gelirleri toplamı 1 milyar 248 milyon lira

Diğer kalemlerle birlikte 21 milyar 250 milyon lira

Personel giderlerine 1 milyar 662 milyon lira

İBB’nin 2020 yılı personel giderleri bütçe kararnamesine göre 1 milyar 662 milyon 894 bin TL olacak.

Bu başlıktaki kalemler ise şöyle:

Reklam

Mal ve hizmet alım giderleri 7 milyar 341 milyon 825 bin lira

Sermaye giderleri 9 milyar 874 milyon 330 bin lira

Cari transferler 2 milyar 576 milyon 403 bin lira; buradaki 2 milyar 40 milyon 782 bin liralık kısmı hanehalkına yapılan transferler oluşturuyor

Faiz giderleri bir milyar 506 milyon 300 bin lira

Yedek ödenek bir milyar 800 milyon lira

Diğer kalemlerle birlikte giderlerin toplamı ise 25 milyar 850 milyon lira

Bütçe, cuma günü İBB meclisi gündemine sunulacak.

İBB’nin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak hazırlanmış, bütçe denkliği için ise 3 milyar 200 milyon liralık borçlanma tahmini yapılmıştı.