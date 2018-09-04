İBB’den yalanlama: ‘Martı Projesi’ iptal edilmedi, yeniden düzenlenecek

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), ‘Martı Projesi’ olarak bilinen ‘Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi’ projesinin iptal edildiği yönündeki haberi yalanladı.
Politeknik adlı sitenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan bir İBB çalışanına dayandırılan haberinde projenin iptal edildiği iddia edilmişti.
İBB’den yalanlama geldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”