İBB’den ‘veri tabanı’ açıklaması: Bilgiler dışarı çıkmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinden, seçim gününden mazbatasını alıp göreve geldiği güne kadar olan 18 günlük süreye ilişkin mali tablolar, kasa sayım tutanakları, çekler, menkul kıymet ve varlıklar, banka, tapu ve araç kayıtlarını istemişti.

Reklam

İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nda çalışan iki müfettişi görevlendirerek, bu müfettişlere, belediye çalışanı veya dışarıdan görevlendirilecek üç uzmanla birlikte belediyenin elektronik veritabanında inceleme yapma ve veri tabanını kopyalama yetkisi vermişti.

Dışardan görevlendirilecek kişilerin bu verileri belediye dışına çıkartabileceği, bunun da bir güvenlik riski teşkil ettiği iddiaları üstüne belediye bir açıklama yaparak şunları söyledi: “İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir.

Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir.”

Reklam





