İBB’den Valilik açıklamasına cevap: Valilik açıklamaları çelişkili

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İstanbul Valiliği ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘davet polemiği’ ile ilgili açıklama yayımlayarak, Valilik açıklamalarının ‘çelişkili’ olduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısına çağrılmadığını söylemiş, İstanbul Valiliği ise “İmamoğlu’nun toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur” açıklamasını yapmıştı.

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İBB, Valilik’ten yapılan ilk açıklamada İmamoğlu’na yapılan davetin teyid edildiğini, ancak bugünkü açıklamada ise katılımın ‘görev ve sorumluluk’ olduğu ifade edilerek ilk açıklama ile ters düşüldüğünü vurgulayarak; bunun bir çelişki olduğunu söyledi.

İBB bir diğer çelişki olarak, Valiliğin açıklamasında İBB başkanını AFAD’ın ‘doğal üyesi’ olarak tanımlaması; ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugünkü açıklamasında, “Normalde bu toplantının protokolünde İBB başkanı yok” demesini gösterdi.

İBB başkanı için devletin davet ettiği her toplantıya katılmanın bir ‘gurur vesilesi’ olduğunun vurgulandığı metinde, asıl ‘devlet geleneğine’ uymayan anlayışın kamuoyuna İBB kurumun ve başkanının hedef gösterilmesi olduğu ifade edildi.