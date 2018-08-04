İBB’den uyarı: Pazar günü denize girmek riskli, dalga yüksekliği 1 metreyi bulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü denize gireceklere yaptığı uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle can güvenliği bakımından risk oluşacağı ve dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulacağını söyledi.

Uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşeceği vurgulanarak, “İstanbul’un Karadeniz kıyılarında rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle denize girmek can güvenliği bakımından büyük risk oluşturmaktır” denildi.

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Dalga yüksekliğinin ise 1 metreyi bulacağının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: “Meteorolojik tahminlere göre; Pazar (yarın) günü rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden sert, aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km\s) etkili olacağı ve Karadeniz’de dalga yüksekliğinin 1 metreye kadar oluşabileceği tahmin edilmektedir. Karadeniz kıyıları Şile’de Ayazma, Uzunkum, Kabakoz, Ağva, Kurfalı kıyıları, Beykoz’da Riva kıyısı, Arnavutköy’de Karaburun, Ağaçlı kıyıları, Çatalca’da Çilingoz, Ormanlı, Karacaköy sahilinde esen rüzgarların denizi kabartması ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşturmaktadır. Vatandaşların cankurtaran ekiplerinin görev yaptığı 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati açıdan önem taşıyor.”

İBB’nin can kurtarma ekiplerinin bugün 250 boğulma olayına müdahale ettiğinin belirtildi açıklama “Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz” sözleriyle sona erdi.