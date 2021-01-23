İBB’den üniversite öğrencileri için destek kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere maddi yardım için kampanya başlattı.

Fotoğraf: Reuters

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu kampanya kapsamında, öğrencilerin toplu taşıma haricinde de farklı alanlarda kullanılabilen İstanbulkart’larına 250’şer lira yatırılacak.

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Belirtilen tutar, İBB tarafından yardıma muhtaç olduğu tespit edilen üniversite öğrencilerine tek seferlik olarak ödenecek.

Kampanyanın sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, “Yapacağınız destek doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart’ına yatırılacak ve öğrenci SMS’le bilgilendirilecektir” ifadesine yer verildi.

Ocak ayı için bugüne kadar toplamda 4 bin 931 ‘kardeş öğrenci’ tespit edilirken, 116 öğrenciye 29 bin lira yatırıldı.