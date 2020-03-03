İBB’den müze ücretlerine yüzde 30 ila 50 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş. tarafından işletilen müzelerin girişlerine yüzde 30 ile 50 arasında zam yaptı.

Arkeoloji Müzesi

İHA’nın haberine göre 1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı.

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10 liralık Yerebatan Sarnıcı’nın giriş ücreti yüzde 50 zamla tam 15 liraya çıkarıldı. Öğrenci ve öğretmen 5 TL, turist 30 TL ödeyecek.

7,5 TL’lik Miniatürk girişi ücreti 10 TL’ye yükseltildi. Öğrenci, öğretmen, polis ve askeri personel 5, turist 20 lira ödeyecek.

Panorama 1453 ise 7,5 liradan 10 liraya çıkarıldı. Turist 20 lira, öğrenci, öğretmen ve askeri Personel 5 lira ödeyecek.



Tekfur Sarayı Müzesi de artık ücretli. Tam 10 lira, öğrenci 5 lira ödeyecek.