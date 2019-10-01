İBB’den metrobüs sıkışıklığına dair açıklama: Ek metrobüs göndereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Altunizade durağında yaşandığı bildirilen ancak kent genelinde de gözlenen metrobüs sıkışıklığına dair her metrobüs seferi için Söğütlüçeşme’den üç boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

İBB dün tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan iki otobüs şoförünün konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından Twitter’da yapılan açıklamada yoğunluğun artırılan metro seferlerinden kaynaklandığı belirtilerek yarından (2 Ekim) itibaren ek metrobüs seferleriyle soruna çözüm bulunacağı kaydedildi.

Ongun tarafından yapılan açıklama şöyle: “Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den üç boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla.”