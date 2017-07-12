İBB’den metro yolcularına uyarı: Yayılarak oturmayın

Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi İstanbul’da da erkeklerin metroda bacaklarını açarak oturmasını engellemek amacıyla uyarı yapıldı.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Metro İstanbul, “Yayılarak Oturma’ artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım uymayanları uyaralım” diye yazdı.

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Dünyanın farklı noktalarındaki toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturmasının önüne geçmek için levhalar konuluyor. Ancak İstanbul’da böyle bir uygulama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmış değil.