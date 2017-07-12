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Yaramazlara biraz batar!

   
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İBB’den metro yolcularına uyarı: Yayılarak oturmayın

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Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi İstanbul’da da erkeklerin metroda bacaklarını açarak oturmasını engellemek amacıyla uyarı yapıldı.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Metro İstanbul, Yayılarak Oturma’ artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım uymayanları uyaralım” diye yazdı.

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Dünyanın farklı noktalarındaki toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturmasının önüne geçmek için levhalar konuluyor. Ancak İstanbul’da böyle bir uygulama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmış değil.

Uyarı levhaları konuldu: Madrid’de erkekler otobüste bacaklarını kolay kolay açıp oturamayacak


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