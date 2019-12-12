İBB’den Kürtçe bilen eğitmen ilanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kürt dili ve edebiyatı mezunu iki eğitmen alacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSMEK’te Kürtçe kurslarının hayata geçirileceğini duyurmuş ve İBB’nin Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen yaşlılara Kürtçe bakım hizmeti vereceğini de söylemişti.
İBB, 44 ayrı iş kolunda sözleşmeli personel almak için ilan verdi.
İlanda “Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri (İstanbul genelindeki tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir” dendi.
Başvurular 13-17 Aralık arasında yapılacak. İlana göre sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olma şartı yer alıyor.