Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB’den, ‘Kredi talebi yok’ diyen Hazine’ye: Projelerimiz programdan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyeye ait projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ‘Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığını öne sürdü. Ongun, bu sebeple, İBB kredi bulsa da bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına gelmediğini ifade etti.

İstanbul büyükşehir belediyesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hattı inşası için bakanlığa yapılan onay talebinin reddedildiği yönündeki sözlerini reddetmiş, herhangi bir talebin olmadığını ifade etmişti.

Reklam

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter’daki açıklamasında, dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması gerektiğini, sonra da bunu Hazine’nin onayına gideceğini söyledi.

CHP’li belediyeler dış borç arıyor

Son dönemde CHP’li belediyelerin kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin projeleri için Avrupa’daki banka ve finans çevrelerinde finansman arayışına girdiği belirtilmişti.

Kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığını ifade eden İmamoğlu da belediyenin projeleri için finansman arayışına girişerek, Almanya, Fransa ve Britanya’da banka ve finans çevreleriyle temaslarda bulunmuş, bu sayede önceki yönetim döneminde durmuş olan bazı projelerde çalışmalar yeniden başlamıştı.

Reklam

Bakanlık: İBB’nin metro hatları için sunulan ya da reddedilen bir kredi onay talebi yok

İBB: Şehir hastanesine metro için 1.5 milyar lira gerekiyor; bakanın sözleri yanıltıcı

İkinci kez metrobüs deneyen İmamoğlu: Metro hatları açılınca ihtiyaç azalacak

Kredi bulan İmamoğlu, Sancaktepe metrosunda inşaatı yeniden başlattı

İmamoğlu: İBB’nin 28 milyar lira borcu var; Almanya’dan 110 milyon avroluk kredi

İmamoğlu, yapımı duran Sancaktepe metrosu için Almanya’dan kredi buldu

İmamoğlu’ndan yatırımcılara: İstanbul verdiğinizin karşılığını alacağınız bir kent

Reuters: İmamoğlu Londra’da metro için finansman arayışında

İmamoğlu Londra’ya gidiyor: Finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihalesi iptal edildi

Yapboz: İstanbul’da iptal edilen altı metro hattından dördü ek protokolle devam

SON HABERLER

‘Fil Adam’ ve daima tiyatro

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan ‘Fil Adam’ oyununda, iki genç oyuncu Y. Güney Tinin ve Alp Alpergun zor bir metne sahnede hayat veriyorlar.

Akşener: İmamoğlu kazandı ya, Erdoğan da Kanal İstanbul’la intikam alıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayının seçimlerde kaybetmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çok zoruna gittiğini’ ifade ederek, “İşin gerçeği ne biliyor musunuz? İstanbullular, İstanbul’u beş yıllığına, millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na emanet etti ya, durumu hazmedemeyen Sayın Erdoğan da, Kanal İstanbul ile kendince İstanbulludan intikam alıyor” dedi.

Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.

Endoskopi sırasında ölüme neden olduğu öne sürülen anestezi ilacı Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, Isparta Şehir Hastanesi’nde bir kişinin endoskopi çekilirken hayatını kaybetmesine, farklı taramalardan geçen beş kişinin de yoğun bakıma alınmasına neden olduğu öne sürülen ve Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘çok acele’ damgalı yazıyla kullanımını sonlandırdığı ‘dormofol’ adlı anestezi ilacını Meclis gündemine taşıdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...