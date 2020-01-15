İBB’den, ‘Kredi talebi yok’ diyen Hazine’ye: Projelerimiz programdan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyeye ait projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ‘Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığını öne sürdü. Ongun, bu sebeple, İBB kredi bulsa da bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına gelmediğini ifade etti.

İstanbul büyükşehir belediyesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hattı inşası için bakanlığa yapılan onay talebinin reddedildiği yönündeki sözlerini reddetmiş, herhangi bir talebin olmadığını ifade etmişti.

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İBB Sözcüsü Ongun, Twitter’daki açıklamasında, dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması gerektiğini, sonra da bunu Hazine’nin onayına gideceğini söyledi.

CHP’li belediyeler dış borç arıyor

Son dönemde CHP’li belediyelerin kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin projeleri için Avrupa’daki banka ve finans çevrelerinde finansman arayışına girdiği belirtilmişti.

Kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığını ifade eden İmamoğlu da belediyenin projeleri için finansman arayışına girişerek, Almanya, Fransa ve Britanya’da banka ve finans çevreleriyle temaslarda bulunmuş, bu sayede önceki yönetim döneminde durmuş olan bazı projelerde çalışmalar yeniden başlamıştı.