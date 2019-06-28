İBB’den istifa ettiler ya şirketlerin yönetiminden?

ALİ ÇİÇEK

Yenilenen İstanbul seçimi öncesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ‘lüks araç’ polemiğiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifasının ardından söz konusu isimlerin İBB’nin iştiraki şirketlerin yönetiminden de istifa edip etmeyeceği merak konusu.

Fotoğraf: Twitter

Baraçlı, yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan’la birlikte bugün görevi bıraktı.

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Her biri bir şirketin yöneticisi

Ancak dokuz isim İBB iştiraki şirketlerin yönetiminde de yer alıyor. İşte o isimler ve yönetiminde oldukları şirketler:

Dr. Hayri Baraçlı: İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. AŞ,

Muzaffer Hacımustafaoğlu: İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. AŞ,

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Mevlüt Bulut: İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. AŞ,

Süleyman Karalı: İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret AŞ,

Nihat Macit: KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. AŞ,

Çağatay Kalkancı: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,

Eyyüp Karahan: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ, Metro İstanbul AŞ, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ,

Adil Karaismailoğlu: İstanbul İmar İnşaat AŞ,

Ali Karaaslan: İstanbul Enerji San. ve Ticaret AŞ.

Baraçlı’ya tahsis edilmiş çok sayıda lüks otomobilin olduğunu, İmamoğlu açıklamıştı. Baraçlı ise söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.