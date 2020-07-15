İBB’den ‘haczedilen metro parası için’ Vakıfbank’a suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje paralarını, haciz kararı aldıran şirketin hesabına aktardığı gerekçesiyle Vakıfbank hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’da asfaltlama işi yapan MET-GÜN İnşaat şirketi, önceki dönemden kalan alacağı nedeniyle İBB’nin banka hesaplarına haciz koydurmuştu. İBB’nin bankadaki 565 milyon lirası şirketin hesabına geçerken, bu paranın 530 milyon lirasının, İBB’nin metro inşaatı için Avrupa’dan aldığı döviz cinsi kredi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan İmamoğlu, kredi parasının banka hesabına yattığı gün dövizin bozdurularak şirketin hesabına aktarıldığını söyledi.

Bankaya suç duyurusu

“Kredinin hesabımıza geldiği bilgisini biz söylemediğimize göre Vakıfbank paylaşmıştır” diyen İBB başkanı, bunun suç olduğunu, ‘tanımlı proje’ paralarına haciz konulamayacağını ifade etti.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İcra İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinin birinci fıkrasına göre devlet malları haczedilemez. Bu para metro projesi içindir ve metro devlet malıdır. İkincisi, Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesidir. Proje paraları, şartlı bağışlar haczedilemez. Bu üç ihlal nedeniyle de Vakıfbank, icra dairesi yetkilileriyle ilgili suç duyurusunda bulunduk.”

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‘Telefonumuza çıkmıyorlar’

İmamoğlu, yapılanın talimatlı bir siyasi müdahale olduğunu belirterek, 2016-2019 yıllarındaki borca yönelik bir işlem olduğunu, haciz öncesi ödeme takvimi üzerinden uzlaşma görüşmelerinin yapıldığını kaydetti.

İBB başkanı şu ifadeleri kullandı: “Artık farklı fırsatlarla yönümüze devam edeceğiz. Kamu bankalarının tutumları, davranışları tümüyle ahlak dışıdır. Yıllardır kamu bankalarıyla çalışırım. Bu kadar dibe çökmüş bir yönetici tavrını hiç görmedim. Telefonumuza çıkamıyor, konuşamıyorlar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Koca koca yöneticiler orada koltuk işgal ediyorlar. Türkiye’nin en itibarlı olması gereken kamu bankası güvensiz bir kuruma dönüşmüş durumda.”