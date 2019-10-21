İBB’den gar ihalesinde yürütmeyi durdurma davası, sorumlular için suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye şirketlerinin ‘elendiği’ tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesinde yürütmenin durdurulması için dava açarken, ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Tarihi garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiralanması için ihale düzenlenmişti.

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TCDD’nin yaptığı ihaleyi eski bir İBB çalışanı da olan, Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi kazanmıştı.

İkinci teklif sahibi, İBB şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun, ‘teknik hatalar nedeniyle’ ihaleden elendiği bildirilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ihaleye ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını belirtip ’16 milyon insanın hakkını savunacağını’ söylemişti.

Usulsüzce yapılan Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarıyla ilgili ihale hakkında hem Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemli iptal davaları açılmış hem de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. pic.twitter.com/83o1JNIxIP Reklam October 21, 2019

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Twitter’daki açıklamasına göre ihale hakkında bölge idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davaları açılırken, Anadolu başsavcılığına ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ongun ihalenin ‘usulsüzce yapıldığını’ savundu.