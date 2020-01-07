İBB’den fırtına bilançosu: 180 çatı uçtu, 128 ağaç yıkıldı, sekiz araç hasarlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte iki gündür etkili olan sağanak ve rüzgarın bilançosunu açıkladı.
İBB’nin verilerine göre fırtına nedeniyle 108 çatı uçtu, üç istinat duvarı çöktü, 128 ağaç yıkıldı, sekiz araç hasar gördü.
Toplamda 61 farklı noktada göllenme ve su baskını medyana gelirken, Eyüpsultan ilçesinde metrekareye 108.6, Şişli’de 100 kilogram yağış düştü.
Barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43.77’ye ulaştı. En yüksek rüzgâr hızı Kartal’daki Aydos’ta saatte 104.4 kilometreyle kayda geçti.