Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB’den fırtına bilançosu: 180 çatı uçtu, 128 ağaç yıkıldı, sekiz araç hasarlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte iki gündür etkili olan sağanak ve rüzgarın bilançosunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İBB’nin verilerine göre fırtına nedeniyle 108 çatı uçtu, üç istinat duvarı çöktü, 128 ağaç yıkıldı, sekiz araç hasar gördü.

Reklam

Toplamda 61 farklı noktada göllenme ve su baskını medyana gelirken, Eyüpsultan ilçesinde metrekareye 108.6, Şişli’de 100 kilogram yağış düştü.

Barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43.77’ye ulaştı. En yüksek rüzgâr hızı Kartal’daki Aydos’ta saatte 104.4 kilometreyle kayda geçti.

İstanbul’da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

SON HABERLER

Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!

Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.

İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...