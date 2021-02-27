İBB’den duyuru: Maltepe’de halk sağlığı için çöpleri İBB topluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi Twitter hesabı üzerinden ‘Maltepe’de halk sağlığı için çöpleri İBB topluyor’ başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Fotoğraf: Twitter/DiSK_Genel_is

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi, CHP’li Maltepe Belediyesi’yle altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat’ta greve başlamıştı.

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İBB ekiplerinin, işçilerin grevde olması nedeniyle çöplerin toplanmadığı Maltepe’de çöpleri topladığı görülen bir sosyal medya videosu kimi taraflarca tepki çekmişti.

‘Temizlik ve çöp toplanmamasıyla ilgili İBB’ye çok sayıda şikayet iletildiği’ aktarılan duyuruda şunlar kaydedildi: “Halk sağlığının ve dengeli bir çevrede yaşamanın anayasal bir hak olduğunu dikkate alan İBB, ilçedeki çöpleri toplamaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrım yapmadan 39 ilçe belediyesi sakinlerine aynı mesafede ve eşit hizmet götürmektedir. Son günlerde Maltepe ilçesinden çok sayıda vatandaş, temizlik ve çöp toplama konusunda yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmuş ve İBB’den yardım talep etmiştir

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Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla beraber, Maltepe’de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır.”

Anayasa’nın 56. maddesi hatırlatıldı

Anayasa’nın 56. maddesindeki, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ifadeleri hatırlatılan duyuruda şöyle devam edildi: “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa’da yer alan hükümler devlete ve vatandaşa birer tavsiye değil, uyulması zorunlu, müeyyide bağlanmış en üst hiyerarşik kurallar bütünüdür.

Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korunması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca büyükşehir belediyesine verilmiştir.

Yine, 1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu’nun çeşitli maddeleri, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır. Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçesinde toplanmadığı için, çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere, katkı sağlanmaktadır.”

”Grev kırıcı’ yakıştırmasının kabul edilmesi mümkün değildir’

“Bazı çevrelerce İBB’ye yönelik ‘grev kırıcı’ yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Belediyesi’nin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir. Arzumuz, bir an evvel bu grevin tarafları memnun edecek şekilde sona ermesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ya da parti farkı gözetmeksizin toplumun genelini ilgilendiren sorunlara her yerde güçlü bir şekilde müdahale etmeye devam edecektir.”