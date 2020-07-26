İBB’den dört ayda 550 bin aileye yardım kolisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dört ayında 550 bin aileye yardım kolisi dağıtıldığını bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter paylaşımında yer alan videoya göre, pandemi kısıtlamasının yoğun olduğu dört ayda 549 bin 640 aileye sosyal destek kolisi dağıtıldı.

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İstanbul'da kimseyi darda bırakmayacağız demiştik.



4 ayda 549 bin 640 aileye sosyal destek kolisi ulaştırıldı, mültecileri de bu süreçte unutmadık. Askıda Fatura ve nakit desteği de ayrıca devam ediyor. Bu şehrin kaynakları adil dağıtılmaya devam edilecek, dayanışma büyüyecek. pic.twitter.com/g6eRiNFUl2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 26, 2020

Buna göre, Esenyurt’ta 43 bin 206, Küçükçekmece’de 34 bin 387, Bağcılar’da 28 bin 580, Sultangazi’de 26 bin 607, Ümraniye’de 23 bin 399 ve Esenler’de 21 bin 274 aileye koli dağıtıldı.

İBB’nin ‘Askıda Fatura’ kampanyasında ise şimdiye dek 24 milyon 242 bin 421 liralık 178 bin 852 fatura ödendi. 65 bin 124 fatura ise ödeme sırasında.

‘Aile Destek Paketi’nde 1569 aileye 246 bin 300 liralık yardım yapıldı, bekleyen aile sayısı ise 16 bin 630. ‘Anne-bebek paketi’nde ise 1431 anne-bebek için 184 bin 225 lira ödeme yapıldı. Bekleyen anne-bebek sayısı 4 bin 566. Tüm yardımlar, gönüllüler tarafından yapılıyor.