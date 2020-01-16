İBB’den çıkarılan işçi, davayı kazandı: 51 bin lira tazminat alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işten çıkarılmasının ardından işe iade davasını kazanan işçiye tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: DHA

İBB’nin şirketlerinden Spor İstanbul A.Ş.’de sekiz yıl çalışan Emre Akdemir, 15 Kasım 2019’da ‘performası artırmak için organizasyon değişikliği’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Akdemir, işe iade davasının ilk duruşmasında mahkemeyi kazandı. Mahkeme, Akdemir’in işe iade edilmesine veya tazminat ödenmesine karar verdi.

Reklam

Akdemir, şirketin avukatının, kendisinin işe alınmayacağını söylediği belirterek tazminat ödenmesinin tercih edileceğini aktardı.

Akdemir, şöyle devam etti: “Mahkeme kararında yazan tutar 21 bin 600 lira beş aylık brüt ücret. Dört aylık boşta geçen zaman için ücret 31 bin lira. Toplamda 51 bin liralık ödemeyle karşılaşacaklar. Bu para herkesin cebinden çıkacak.”

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olmasının ardından işten çıkarılan işçiler, belediyenin Fatih Saraçhane önünde eylem yapmıştı.