İBB’den ‘bayram hediyesi’: Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı

Yeniden düzenlenen, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki, Hacıosman Korusu’nun adı Atatürk Kent Ormanı olarak değiştirildi ve İstanbulluların hizmetine açıldı.

Fotoğraflar: İBB

Pandemi süreci ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kısmi katılımla yapılan açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “Kısıtlılıkla çalıştık ama bayağı iyi bir noktaya geldik. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman’daki bu doğa harikası yer, artık vatandaşımızın çok rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldi.”

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İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra açılan ormanda, üç gölet, 12 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunuyor.

Ormanın, 19 Mayıs’ta, ‘bayram hediyesi’ olacağını aylar öncesinden duyuran ve açılışta yürüyüş yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımız, tümüyle spor amaçlı, yürüyüş amaçlı, doğal halini asla bozmadan gördüğünüz şekliyle hazırlığını yaptılar. 1000 dönümü aşkın bir alan, şehrin göbeğinde. Vatandaşımız şunu diyecek; ‘Biz niye böyle bir yerden mahrum kaldık.’ Hem 19 Mayıs’ta hem Gençlik ve Spor Bayramı’nda hem Atamızın isminin varlığını koruyacağı, şehrin göbeğinde, iki noktasında hem kuzeyinde hem güneyinde metro durağının olduğu çok keyifli bir nokta. İnşallah, bir arada olduğumuz, şu günlerin atlattığımız günlerde hemşerilerimizle birlikte çok güzel etkinlikler, spor, yürüyüş anları, sohbetlerimiz olacak diye hayal ediyorum. Az kaldı diyelim. Bayramınız kutlu olsun.“

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Açılışta, 20 sporcu, 30 saniye ara ile 10 grup halinde sembolik koşu yaptı. Sporcular, “Bizim için çok güzel bir bayram hediyesi oldu” diyerek, İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti. İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in masa tenisi maçı, renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, Genç’in, “Misafir falan dinlemem” esprisine, “Misafir hissetmedim” karşılığını verdi.