İBB’den ‘askıda fatura’ uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘askıda fatura‘ uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri buluşturuyor.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıttığı uygulamada su ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen İstanbullular faturalarını ‘askıya bırakıyor‘. Yardımda bulunmak isteyenler ise bu fatuların istediği kadarlık kısmını ödeyebiliyor.

Reklam

İBB’nin sitesinden ayrıntılara ulaşılabileceğini söyleyen İmamoğlu “İhtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” diyerek destek çağrısında bulundu.