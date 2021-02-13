İBB’den 63 bin üniversiteliye eğitim yardımı: Çoğunun hane geliri 2 bin 500 liranın altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 63 bin 236 genç üniversiteliye eğitim yardımı yaptığını duyurdu. Eğitim yardımı yapılan öğrencilerin çoğunluğunun hane geliri 2 bin 500 liranın altında.

Fotoğraf: marmara.edu.tr

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için verilen İBB eğitim yardımına ilişkin verileri derledi.

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Buna göre eğitim yardımı almak için 18 Kasım-24 Kasım 2019 ve 15 Eylül-14 Ekim 2020 tarihleri arasında 279 bin 997 öğrenci başvurdu.

Şartlara göre değerlendirme sonucunda eğitim yardımı alan 63 bin 236 öğrencinin yüzde 73.5’inin hane gelirinin 2 bin 500 liranın altında, yüzde 24’ünün 2 bin 500 ve 4 bin lira arasında, yüzde 2.5’inin ise 4 bin lira üzerinde olduğu belirlendi.

Yardım almaya hak kazananların, yüzde 54.4’ünü kadın, yüzde 45.6’sını erkekler oluşturdu.

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Eğitim yardımı başvurusunun en çok yapıldığı beş ilçe ise sırasıyla, Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye oldu.

Yardım bursuna en fazla başvuru Marmara Üniversitesi’nden yapıldı. Başvuran 21 bin 782 öğrenciden yüzde 24.6’sı burstan yararlandı.