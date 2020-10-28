İBB’den 29 Ekim’e özel Atatürk hologramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye’nin ilk Atatürk hologramını, yarın akşam (29 Ekim) başta İstanbul olmak üzere, tüm ülkeyle buluşturacağını açıkladı.

Fotoğraflar: İBB

İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hologramını Türkiye ile buluşturacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında bir yandan Atatürk’ün düşünsel mirasına sahip çıkarken, diğer yandan da kutlamaların görsel boyutuna önemli bir zenginlik katacak.”

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Bu yılki kutlamaların dört gün süreceği belirtilen açıklamaya göre Haliç Kongre Merkezi’nde holograma yer verilerek düzenlenecek programın teması ‘Cumhuriyet Atatürk’tür’ olacak. Kutlama 19:24’te başlayacak.

Hazırlanan platform üzerinde İstanbulluların karşına çıkacak Atatürk hologramı, kendi sesinden Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk 10 yılında yaşananları çözümlediği Nutuk adlı yapıtından bölümler okuyacak.

Kutlamalar, beş ayrı noktadan 12 kamera ve üç drone ile canlı yayınlanacak. Yayın, Başkan İmamoğlu, İBB ve İBB TV’nin resmi sosyal medya hesaplarından tüm dünya ile paylaşılacak.

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Bir sahnede senfoni orkestrası yer alırken dört farklı mekânda da ışık şovları ve mapping gösterimleri düzenlenecek.

Haliç Su Perdesi’nde ‘Cumhuriyet Cesarettir’, İBB Saraçhane Binası’nda ‘Cumhuriyet Mücadeledir’, Bozdoğan Kemeri’nde ‘Cumhuriyet Özgürlüktür’ ve Kız Kulesi’nde ‘Cumhuriyet Gelecektir’ başlıklarındaki mapping gösterimlerine oyuncu Yetkin Dikinciler ‘ses verecek’.

Kapanışını 60 kişilik bir orkestranın 10. Yıl Marşı ile yapacağı programın ışık ve mapping gösterimleri, saat 20:30 – 21:30 – 22:30 ve 23:30’da tekrar edilecek.

Cumhuriyet coşkusunun birbirinden renkli gösterilerle devam edeceği dört gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahilleri ışık gösterileriyle aydınlanacak.