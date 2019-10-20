İBB’den 18 derslikli okul şartıyla imar izni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir türlü kaba inşaatı tamamlanamayan sorunlu bir binanın imar problemini okul yaptırma karşılığında çözdü.

Fotoğraflar: DHA

Zeytinburnu ilçesinde E-5’in Merter mevkiinde bulunan, 2007’den beri çeşitli imar değişiklikleri geçiren, kaba inşaatı bitmiş 15 katlı binanın imar planları, İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantısında gündeme geldi.

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Söz konusu inşaatın bulunduğu parsel, sahiplerinin isteği üzerine ilk önce Merkezi İş Alanları (MİA) lejantından otel lejantına alındı.

Sonraki süreçte fazladan yapılan katların sorun oluşturduğu bina için Zeytinburnu Belediyesi katlar yıkılmadan yapılacak imar planı değişikliği teklifini kabul ederek, onay için İBB’ye gönderdi.

Bu karara göre bina, sahiplerinin 18 derslikli okul yaptırması karşılığında tamamlanabilecek.

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İBB Meclisi, okulun anahtar teslimi yapılmadan, imar problemli yapıya iskan izni verilmeyeceği şartının da tapuya şerh edilmesine karar verdi.

Değişiklik teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ofton İnşaat firması söz konusu yere 304 odalı otel yapmak istemişti.