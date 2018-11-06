İBB’deki Sayıştay tespitleri suç duyurusu oldu: 753 milyon liralık usulsüzlük

Sayıştay raporlarında İstanbul büyükşehir belediyesi bünyesindeki kuruluşlarda 753 milyon lira usulsüzlük tespit edilmesi üzerine CHP yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP belediye meclis üyeleri bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek Sayıştay’ın raporlarında belirtilen usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Dilekçede eske İBB başkanı Kadir Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Arif Emecan, eski İETT genel müdürü Ahmet Bağış hakkında görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılması talep edildi.

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Kaftancıoğlu, CHP suç duyurusuna konu raporda yer alan tespitleri de bir basın açıklamasıyla adliye önünde duyurdu. Tespitlerden satır başları şöyle:

– İBB, İSKİ ve İETT’de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarının 753 milyon lira.

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– Pek çok ihalede yaklaşık maliyetler olması gerekenin üstünde hesaplanarak kamu zarara uğratıldı. Bu kapsamda şehir içi ve şehirler arası kültürel ve sosyal görevlerde kat edilen 900 bin kilometre yol kat edilerek iş kalemi olarak eklendi.

– İBB’ye ait 2 bin 378 taşınmaz kanuna aykırı olarak kullanıma sunuldu, kiralar da toplanamadı. 2017 yılında yaklaşık 208 milyon liralık kira alacağının sadece 44 milyon lirası tahsil edildi. Tahsil edilmeyen tutar 164 milyon lira.

Belediyenin ‘market karteli’

– 2017’de İstanbulkart yoluyla sosyal yardım alan 140 bin 179 aileye yaklaşık 147,5 milyon TL yardım yapıldı. Ancak aileler bu kartla sadece anlaşmalı 9 market zincirinde kullanabildi.

İSPARK bile ruhsatsız otopark işletiyor

– Belediye kurumuşu İSPARK tarafından işletilen 225 otoparkın sadece 52 tanesinin ruhsatlı olduğu, İspark dışında kalan 719 adet otoparkın ise ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Otogarda 568 ruhsatsız işleri

– Bayrampaşa Otogarı’nda 868 iş yerinden sadece 300 tanesinin ruhsatlı olduğu tespit edildi.

KİPTAŞ belediyeye para vermiyor

– KİPTAŞ’ın 2016 yılı faaliyeti nedeniyle İBB’ye aktarması gereken 219 milyon TL’lik net kar payı 2017 yılı sonuna gelindiğinde aktarılmamış, önceki yılların karıyla birlikte yaklaşık 266,5 milyon TL’nin hala tahsil edilemediği belirlendi.

Özel şirketler ücretsiz kamu binası kullanıyor

– İBB, İSKİ ve İETT’nin çok sayıdaki taşınmazı, özel elektrik dağıtım şirketlerine bedelsiz tahsil edildi. İETT mülkiyetinde bulunan ve kayıtlı değeri 157 milyon TL olan taşınmazın söz konusu şirketlerin fiili kullanımında olmasına rağmen İETT’ye herhangi bir bedel ödenmedi.

– İSKİ’nin su tarifeleri gerçekçi ve şeffaf bir biçimde tespit edilmedi. Kaçak su kullanımı da tarife içine sokularak, kaçak kullanılan su bedelleri kurallara uyan abonelerden alındı.