İBB’de yeşil alanlar daire başkanı istifa etti: İSPARK’taki göreve devam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, görevinden istifa etti. Şimşek, İSPARK A.Ş.’deki yönetim kurulu başkanlığı görevine ise devam ediyor.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Şimşek 2004 yılı yerel seçimlerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne atanmış, 2012’de daire başkanlığı görevine getirilmişti.

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Şimşek aynı zamanda Okçular Vakfı’nın mütevelli heyetinde.

İBB’de görevden ayrılanlar, şirketlerden istifa etmiyor

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve İBB Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak açıklamayla görevi bırakmıştı.

İBB’deki görevlerinden istifa etmelerine rağmen İBB iştiraklarının yönetim kadrolarında yer alan bu dokuz kişi şirketlerden istifa etmemişti.

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29 Haziran’da İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, 1 Temmuz’da da İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.