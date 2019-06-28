İBB’de ilk istifa genel sekreter ve yardımcılarından

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek…
aponya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 zirvesi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve fotoğraf çekimiyle başladı.
ABD’nin bir yıl önce Türkiye büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, ABD Senatosu tarafından da onaylandı. ABD’nin bir önceki büyükelçisi John Bass’ın Kabil’e atanmasından sonra bir yıl sekiz ay boyunca boş kalan koltuğun yeni sahibi David Satterfield oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ‘yakın doğu ilişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor. […]
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde D-100 Karayolu’nda sekiz aracın karıştığı zincirleme kazada yedi kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen karı-koca neden olduğu belirtildi.
Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 mayıs ayında yüzde 64,6 iken, 2019 mayıs ayında yüzde 89,7’ye yükseldi.
İstanbullular, özlemini Nazan Öncel’in Manuş Baba’yla düet yaptığı ‘Kimler Gelmiş’ şarkısıyla dile getirdi…