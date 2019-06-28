İBB’de ilk istifa genel sekreter ve yardımcılarından

ABD’nin bir yıl önce Türkiye büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, ABD Senatosu tarafından da onaylandı. ABD’nin bir önceki büyükelçisi John Bass’ın Kabil’e atanmasından sonra bir yıl sekiz ay boyunca boş kalan koltuğun yeni sahibi David Satterfield oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ‘yakın doğu ilişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor. […]