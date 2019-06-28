Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB’de ilk istifa genel sekreter ve yardımcılarından

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek…

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ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi Satterfield’e Senato’dan onay

ABD’nin bir yıl önce Türkiye büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, ABD Senatosu tarafından da onaylandı. ABD’nin bir önceki büyükelçisi John Bass’ın Kabil’e atanmasından sonra bir yıl sekiz ay boyunca boş kalan koltuğun yeni sahibi David Satterfield oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ‘yakın doğu ilişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor. […]

Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 76.5 azaldı

Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 mayıs ayında yüzde 64,6 iken, 2019 mayıs ayında yüzde 89,7’ye yükseldi.

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