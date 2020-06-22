İBB’de fen işleri başkanı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, fen işleri daire başkanlığına inşaat mühendisi Recep Korkut’u atadı.

Fotoğraf: Arşiv

Belediyenin fen işleri daire başkanlığını 28 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kasım Arısoy yürütüyordu.

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Göreve getirilen Korkut, 1979 Mardin doğumlu. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden şeref derecesi ile mezun olan Korkut, ABD’deki Iowa Üniversitesi’nde aynı yıl araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2004’te mezun olan Korkut, profesyonel iş hayatına aynı yıl Suudi Arabistan’daki bir baraj projesinde başladı.