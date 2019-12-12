İBB’de çöp suyu ihalesi aynı firmaya 2018’deki teklifin yarısına gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılında 42.9 milyon liraya ihale ettiği çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti işi, bu yıl 23 milyon liraya ihale edildi. İhaleye katılan firma sayısı üçten 15’e çıkarken, geçtiğimiz yıl işi alan bir firmanın bu yıl daha düşük teklif vererek kazandığı bildirildi.

İstanbul büyükşehir belediye binası

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), 27 Kasım 2019 tarihinde ‘çöp sızıntı suyu nakli hizmet alımı’ işi için ihaleye çıktı.

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İhalenin Kömürcüoda tesislerini kapsayan birinci kısmını, 5 milyon 961 bin 800 liralık teklifle Postaş Lojistik aldı. İhalenin Seymen tesislerinden çöp suyu taşıma işini kapsayan ikinci kısmını ise geçtiğimiz yıl da bu ihaleyi alan Gökalp Ticaret 17 milyon 300 bin liralık teklifi ile tekrar kazandı.

İBB’nin 2018 yılında aynı iş için yaptığı ihalenin birinci kısmı için Alp Sezer İnşaat ile 10 milyon 772 bin lira, ikinci kısmı içinse bu yıl da ihaleyi alan Gökalp Ticaret ile 32 milyon 177 bin 790 liralık sözleşme yapılmıştı.