İBB’de ‘AKP dönemi’ soruşturmasına devam: Tek kalemde 106 milyon dolar zarar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP döneminde 429 milyon 733 bin liraya iktidara yakın bir şirketten aldığı lunapark arazisinin güncel değeri 73 milyon 224 bin 900 lira olarak tespit edildi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre tek kalemdeki zarar 356 milyon lira tuttu. İBB dolar bazında 106 milyon 488 bin dolar zarar etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma başlatılmış, 40’a yakın yolsuzluk dosyası hazırlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, müfettiş atayarak dosyalara el koymuş, İBB Teftiş Kurulu’nu devreden çıkarmıştı. Dosyalarla ilgili bazı haberlere de erişim engeli getirilmişti.

Lunapark arazisi

Bu dosyalardan biri de eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın ‘FETÖ’den yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak iş yaptığı Metal Yapı’dan satın alınan, Fatih ilçesi Vatan Caddesi’ndeki eski lunapark arazisiyle ilgili.

Metal Yapı Konut, 2012’de 25 milyon liraya satın aldığı 6 bin 400 metrekarelik araziyi, İBB’ye 2017’de KDV dahil 429 milyon 733 bin liraya satmıştı. Arazi şirketin elindeyken imar düzenlemesi yapılıp araziye konut ve ticaret fonksiyonu verilerek değeri arttırılmıştı. İBB, araziyi satın alınca yine imar değişikliğine gidip araziye Molla Gürani Parkı, cami ve zemin altı otopark yapmaya karar vermişti.

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Değerleme raporu

İBB yönetiminin incelemeye aldığı arazinin güncel değerini belirlemek üzere yaptırdığı değerleme çalışmasının sonucu açıklandı. 11 Şubat 2021 tarihli değerleme raporunda, dört yıl önce İBB’nin 429.7 milyon liraya satın aldığı arazinin güncel değeri KDV dahil 73 milyon 224 bin 900 lira tespit edildi.

2017 yılındaki kura göre (3.4-4) arazinin değeri 116 milyon 870 bin 709 dolardı, bugün ise yaklaşık 10 milyon 381 bin dolar. Buna göre İBB bu arazi alışverişinden 106 milyon 488 bin dolar zarar etti.