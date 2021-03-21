İBB yetkilisi: Gezi Parkı’nda bir vakıf kültürü varlığı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Gezi Parkı’nda bir ‘vakıf kültürü varlığı olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçtiğini bildirmişti.

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İBB, bu mülkiyet devrine karşı “Taksim Meydanı projesi engelleniyor” diye açıklama yapmış; 166 yıldır İBB mülkiyetindeki Galata Kulesi’nin de aynı şekilde ‘gasp edildiği’ belirtilmişti.

Polat, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Gezi Parkı’nın mülkiyetinin İBB’den alınmasıyla ilgili konuştu.

Genel sekreter yardımcısı, Gezi Parkı’nın 2’inci Beyazıt tarafından yapılmış bir vakıf yoluyla meydana getirildiği ve ‘bir vakıf kültürü varlığı olduğu’ iddiasıyla İBB’den alınarak vakıflara devredildiğini aktardı.

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‘Gezi Parkı’nın 2’inci Beyazıt’tan tam 445 sene sonra yapıldığını’ aktaran Polat şöyle devam etti: “Değerli tarihçi arkadaşlarım, raporu hazırlayan sevgili üstadlarım, (park) 445 sene sonra yapıldı ve Beyazıt tarafından yapılmadı. Topçu Kışlası onun tarafından yapıldı diyorsanız, o zaman da tuhaf bir durum var çünkü Topçu Kışlası 3’üncü Selim tarafından yapıldı. 2’inci Beyazıt’la, 3’üncü Selim’i karıştırıyorsanız şöyle kısaca bir açıklama yapmak gerekir: Aralarında tam 310 yıl var. Yani, Topçu Kışlası da 2’nci Beyazıt tarafından, tabii ki, yapılmadı ve onun vakıfları arasında da değildi.”

‘Gezi Parkı ve Topçu Kışlası vakıf yoluyla meydana getirilmedi‘

“İkinci bir noktaya gelelim” diyen Polat şunları kaydetti: “Koskoca İstanbul’un büyük imparatorlarından Sultan 2’inci Beyazıt Han, Topçu Kışlası gibi bir yeri kendi vakıfları arasında yaptı da bunu mahkeme yoluyla olmayan, bir sayfalık yazının eki olan, belgede gösterdiğiniz gibi savaş koşulları altında küçücük bir defter kenarına mı ifade ederdi?

2’inci Beyazıt’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindeki sayfalar dolusu vakfıyelerinde, belgelerinde, ek belgelerinde gözükmez miydi? 2’inci Beyazıt Vakfı arasında olan bir eser 1914’te savaş koşulları altına bir evrakta mı gözükürdü sadece? Hepimiz biliyoruz ki, ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2’inci Beyazıt Vakıfları arasında değildi ve vakıf yoluyla meydana getirilmedi.”