İBB, yardımların toplandığı hesaplara haciz kararı için iptal davası açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı’nın salgın süresince ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla para toplanan hesaplara haciz konulmasına ilişkin kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Fotoğraf: İBB

İBB, Covid-19 salgını süresince evde kalan ihtiyaç sahibi İstanbullular için yardım kampanyası başlatmış, İçişleri Bakanlığı, belediyelerin valilikten izin almadan yardım toplayamayacağına dair genelge yayınlayarak yardım toplanmasını durdurmuştu.

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İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Mart’ta yayınladığı ‘Yardım Toplama’ başlıklı genelgenin yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Dilekçede, genelgenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde bağış kabul etmenin belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 59. maddesinde de bağışlar belediyelerin gelirleri arasında gösterilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinde de şartsız bağış kabul etmek belediye başkanın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesinde ise şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek ve tasarrufta bulunmak Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında gösterilmiştir.”

İBB Hukuk Müşavirliği, valiliğin, genelgeye dayanarak 31 Mart’ta aldığı kararla, İBB’nin dört ayrı bankadaki yardım paralarının toplandığı hesapların dondurulması kararını da yargıya taşıdı.

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“Karar hukuka aykırıdır” ifadesine ver verilen dilekçede, yardım toplamaya ve tasarrufta bulunmaya ilişkin söz konusu kanunlar çerçevesinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.



