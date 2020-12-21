İBB yardımları Sayıştay’a takılmıştı: İmamoğlu ‘Hizmetler sona ermeyecek’ dedi

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin annelere yönelik ücretsiz ulaşım kartı, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı ve Halk Süt dağıtımını mevzuata aykırı bulmasıyla ilgili konuşan başkan Ekrem İmamoğlu “Bu hizmetlerimiz kesinlikle sona ermeyecek” dedi.

Fotoğraf: İBB (Arşiv)

Kuraklık sorununun ele alınacağı İSKİ’deki toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu “Biz, İstanbul halkının sorunlarına çözüm bulmakla mesul yöneticileriz” dedi.

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İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa’da böyle tariflenir. ‘Belde halkının sağlık ve yoksulluk gibi sorunlarına çözüm bulan, iyi koşullarda yaşamasına mecburdur’ diye tanım var belediye başkanları için. Sosyal devlet anlayışı açısından da Anayasa’nın temel maddeleri var; ülkemizin sosyal devlet olduğuna dair. Bu bağlamda biz, kesinlikle bu konulardan vazgeçmeyeceğiz. Uygulamalara devam edeceğiz. Sayıştay, kadim bir kurumdur. 158 yıldır ülkemize hizmet eden saygın bir kuruluştur. Ama bazen, bazı mevzuatlarla ilgili düşünceleri de güncellemelidirler. Çünkü, güncel sorunlar var. Ülkemizde yoksulluk sorunu var. Biz, şu anda bir anneye, çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşma fırsatı tanıyorsak, bu bir yoksulluğun karşılığıdır. İstanbul’da, 0-4 yaş arası milyonu aşan çocuk var. Biz, mecburuz onlara bu imkanı sunmaya. Çünkü, seyahat edemiyorlar. Yani bir anne, çocuğuyla beraber doktora gidemiyor ya da bir anne kendi ihtiyacı için gideceği zaman çocuğunu bir yere bırakamıyor, yanında götürüyor. Biz, aslında güncel sorunlara çözüm buluyoruz bir anneye ücretsiz ulaşım hakkını vererek. Bu bağlamda, bu sorunu çözmeye devam edeceğiz. Süt konusu var. Neymiş; sütün ihale biçimi. Biz, 4734 nolu maddeye göre hareket ediyoruz ve şehrimizdeki süt üreticisinden süt alıyoruz. Nereden? Çatalca’dan, Silivri’den süt alıyoruz. Doğrudur; ‘UHT endüstriyeldir’ tanımlaması var içerisinde. Biz, 961 mahallenin çocuğuna süt dağıtımını yapıyoruz. UHT işlemi olmadan sütün dayanma şansı yoktur. Dolayısıyla bu sorunu da bu şekliyle çözüyoruz. Temelinde sütü, bu şehrin üreticisinden almak vardır. Dolayısıyla bu işleme de devam edeceğiz. Kanuni bir sıkıntı olduğunu asla düşünmüyoruz. Üniversite gençliğine eğitim desteğiyle ilgili ‘Burs veremez’ deniyor. Bu zaten tartışılacak bir konu değil. Biz, yine bu kentin geçim sıkıntısı olan ailelerin, üniversite eğitimi alan gençlerine de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”

‘Soruşturma sona erdi demek değil’

İmamoğlu, kamu zararına neden olduğu tespit edilen eski İBB yöneticileri hakkında soruşturma taleplerinin valilikçe reddedilmesi konusuna da değindi.

Ret kararının detaylarını inceleyeceğini belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Valiliğin soruşturmayı reddetmesi, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmez. Başka yol haritalarımız vardır. Bulduğumuz bir usulsüzlük var ise bu konulara kararlılıkla gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bakacağız, eğer anlamlı bir gerekçe varsa, düzeltip ona göre yollarız. Eğer anlamsız ise valiliğe de gereken uyarıyı yaparız.”

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Ay ortasında geçen seneki kadar vefat

İmamoğlu salgında son dönemdeki tabloyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Rakamlar, ne yazık ki bizi rahatlatan rakamlar değil. Yani neredeyse ayın 16’sı, 17’si gibi, geçen sene Aralık’ta yaşanan vefat sayısı kadar vefat yaşamıştı İstanbul. Ben, bu sayılarla ilgilenmiyorum, alınan tedbir kararları ile ya da sahada uygulayacağımız konulularla ilgileniyorum. Şu anda durumun vahim olduğunu herkes biliyor. Belli tedbirler alındı. Bizim feryatlarımızdan sonra belli kapanmalar yapıldı. Ama yeterli olmadığını da ne yazık ki yaşıyoruz. Keşke zamanında bazı işler ve işlemler düzgün yapılabilseydi. Hala daha fazla tedbir alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Bilimin sesi bu; benim değil.”