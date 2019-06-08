İBB, web işlerinde ihaleleri kabartmış, İBB çalışanı şirket kurup ihale almış

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Bilgi İşlem Dairesi ve Medya A.Ş. arasındaki ihalelerine ilişkin yolsuzluk iddialarını paylaştı.

Fotoğraf: DHA

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın “80 milyon TL’ye WEB işi olur mu?” sorusuna “Doğru değil” yanıtı vermesinin ardından İBB’nin harcamaları birçok mecra tarafından yakın mercek altına alındı.

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Ağırel’in paylaştığı en çarpıcı iddia Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İletişim Kooordinatörü olarak görev yapan şahsın ‘kendi şahıs şirketiyle’ belediyeden birçok ihale alması ya da bu ihalelerde taşeron olması.

Topbaş’ın oğlunun İTÜ’den arkadaşı

Öte yandan Ağırel Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanının (Çağatay Kalkancı) eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın oğlunun İTÜ’den sınıf arkadaşı olduğunu ve bu ismin farklı yolsuzluk iddialarında da adının geçtiğini yazdı.

‘Millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında verdiği bilgiler üzerine tartışılmaya başlayan konuya ilişkin detaylı ihale bilgileri veren Ağırel’in yazısı özetle şöyle:

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“Sayın Binali Yıldırım katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği ’80 Milyon TL’ye WEB işi olur mu’ sorusuna ‘doğru değil’ diye yanıt verdi.

Sayın Binali Yıldırım, 31 Mart gecesi olduğu gibi ne yazık ki yine doğru bilgilendirilmemiş. Ben en azından kendisine bu ihaleleri ve Bilgi İşlem Dairesi ve Medya A.Ş de dönen dolapların bir kısmını anlatayım istedim.

Öncelikle amacım okuyucularımı rakamlara ve tanımadığı firma isimleriyle karşı karşıya bırakmak değil. Fakat işleyen bu düzenin büyüklüğünü tam anlamıyla kavrayabilmemiz için verebildiğim kadar çok bilgiyi en sade şekilde aktarmaya çalışıyorum.

Bu nedenle önce Bilgi İşlem Dairesi ve Medya A.Ş de dönen dolaplara neden olan ihale numaralarını ve ihale bedellerini yazalım sonra da nerelere hangi kalemlere ve hangi firmalara ne kadar harcanmış onu aktarayım.

(2018/459917 ihale kayıt no ile) 26.5 milyon TL

(2017/159692 ihale kayıt no ile) 29.9 milyon TL

(2016/595226 ihale kayıt no ile) 26.5 milyon TL

(2015/170886 ihale kayıt no ile) 11 milyon TL

Başka WEB yapım işi yok sanmayın. O kadar çok ki diğer yazılarda anlatacağım. Öncelikle şu İBB Bilgi İşlem ve İstanbul Dijital Medya A.Ş. arasındaki sarmalı anlatalım.

İlk olarak…

(2018/459917 ihale numarası ile) 26.5 milyon TL bedel ile İstanbul Dijital Medya A.Ş. işi aldı. İçeriğinde öyle Sayın Binali Yıldırım’ın dediği gibi personel istihdamı veya başka iş yok.

Ne var?

WEB sitesi yapım işi, video hazırlanma, WEB TV video işi, bakım onarım vs. toplam 15 kalem iş var. Ben demiyorum işin sözleşmesi diyor. Girip EKAP’tan kontrol edebilirsiniz.“

Ağırel ‘kurulan çarkta bazı ihalelerin de uçuk fiyata verildiğini‘ aktarıyor. Bunlardan üç tanesi şöyle:

(2017/159692 ihale kayıt no ile) 29.9 milyon TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Digital Medya, Tanıtım ve WEB Hizmetleri Bakım Geliştirme ve Yayıncılık İşi.

(2016/595226 ihale kayıt no ile) 26.5 milyon TL İBB ve iştiraklerinde bulunan tüm bilgisayarların bakım ve onarım işi,

(2015/170886 ihale kayıt no ile) 11 Milyon TL idarenin kurumsal web sitesi ile alt web sitelerinin içeriklerinin güncellenmesi, özgün içerik hazırlanması ve hazırlanan bu içeriklerin yayınlanması işi vb.

Sadece bir ihalede personel istihdamı var 35 kişi 20 ay süre ile..

Ağırel bu ihalelelerdeki iş kalemlerinin de abartılarak şişkin gösterildiğini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı: “Hani bu ihalelerde ‘Tek bir iş değil 165 kalem iş var’ deniyor ya…

Mesela konferansa katılma şartı 8 maddede sıralanmış. İşe alınacak personel ve özellikleri ise 15 maddede, alınacak eğitimler de 8 maddede. Yani ihaleyi kabarık göstermek için hepsine kalem diyorlar.

Bütün iş konuları aynı neredeyse. Birinin süresi bitmeden diğeri ihale edilmiş. Her yıl bakım, onarım ve WEB site yapım güncellenme işi var. Şimdi 2019 yılı ihale edilecek.“