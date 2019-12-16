İBB verisi: 1000’e yakın kiralık araç var; 100 çalışanın 17’si kadın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplamda 5 bin 644 aracı bulunurken, bunlardan 1997’sinin haricindekiler kiralık. Kadın çalışanların oranı ise yüzde 17.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, ihtiyaç fazlası kiralık araçlar Yenikapı Meydanı’nda sergilenmişti. (Fotoğraf: Twitter)

Belediyenin 2020 yılı bütçe performans program kitapçığında yer alan bilgilere göre, belediyenin 43 bin 307 personeli bulunuyor. Bunların yalnızca 13 bin 734’ü kadrolu.

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Ancak toplam sayı, İETT, İSKİ ve belediye iştiraki 28 şirketi kapsamıyor. Kadroları belediyenin şirketlerinde bulunan personel sayısı 27 bin 75. Hizmet alımı şeklinde İBB’de çalışan sayısı ise 2 bin 489.

İBB kadrosunda 8 bin 484 memur, 3 bin 317 işçi, 1650 sözleşmeli personel ve 292 sözleşmeli sanatçı yer alıyor.

Kadın oranı yüzde 13

İBB kadrosundaki 13 bin 743 kişinin 2 bin 346’sı kadın. Bu da çalışanların yüzde 83’ünün erkek, yüzde 17’sinin de kadın olduğu anlamına geliyor. Yönetici personel içinde ise kadınların oranı yüzde 19’a çıkıyor.

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1000’e yakın binek araç kiralık

İBB’nin kullandığı toplam araç sayısı 5 bin 644 olarak kayda geçerken, bunlardan 1997’si resmi plakalı. Diğerleri ise ya kiralanmış ya da hizmet alımı ihalelerinde süreli olarak kullanılan araçlar.

Araçların 1809’u binek tipi. Bunların da 58’i resmi plakalı, 977’si kiralık, 774’ü de ihale kapsamında kullanılan araçlar. İBB’nin elinde 641 kamyon- kamyonet, 584 otobüs-minibüs, 583 itfaiye aracı, 473 pikap, 254 iş makinesi ve 248 de kışla mücadele aracı bulunuyor.

Bütçede aslan payı ulaşıma

Gelecek yılın performans program tablosunu göre, bütçeden en büyük pay raylı sisteme ayrılmış. Raylı sistem yapım ve bakım-onarım için 3 milyar 375 milyon 575 bin lira ayrıldı. Bu, toplam bütçe içindeki pay açısından yüzde 15.82’ye denk geliyor.

İkinci sırada 2 milyar 100 milyon 495 bin 470 lirayla sosyal amaçlı toplu ulaşım destek faaliyetleri geliyor. Bunun da bütçe içindeki payı yüzde 9.85.

Üçüncü sırada yüzde 6.72’yle karayolu sistemleri bakım ve onarım çalışmaları, dördüncü sırada yüzde 6.66 payla atık yönetim tesisleri yapım ve bakım- onarımı geliyor. İBB’nin 2020 yılı toplam bütçesi 25 milyar 850 milyon lira.