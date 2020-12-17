İBB ve ABB kiracılarına pandemi düzenlemeleri: Zam yapılmayacak, ödemeler ertelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) taşınmazlarında kira ücretlerinde pandemi düzenlemelerine gidildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Twitter’dan duyurduğuna göre, Ankara’da da ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerinde, 2021 yılında zam yapılmayacak.

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Faaliyetleri idari kararlarla durdurulan işletmelerden de ‘2021 yılının ilk altı ayında’ kira alınmayacak.

Diğer işletmelerin kiraları altı ay ertelenerek Temmuz 2021’den itibaren altı ay taksitle alınacak, pandemi süreci devam ederse durum tekrar değerlendirilecek.

Faaliyetleri idari kararla durdurulan kiracılar, dilerlerse sözleşmelerini ‘koşulsuz sonlandırabilecek.’ Bu kiracıların sözleşme süreleri, kapalı kaldıkları sürece uzatılacak.

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İBB meclisinde de oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Covid -19 salgınıyla mücadele kapsamında İBB’nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin sorumluluğundaki taşınmazlarda kira ve ecrimisil ödemeleri ‘kısıtlamalar süresince ertelenecek.’

Ertelenen kira bedelleri, ‘taksitle ve gecikme faizi uygulanmadan’ tahsil edilecek. Kısıtlamalar sebebiyle faaliyette bulunmayan taşınmazlarda kira ve ecrimisil bedeli alınmayacak.

Ayrıca, salgının başladığı 19 Mart 2020 tarihinden pandemi süreci sonlanıncaya kadar kira artışı yapılmayacak.

Sağlık çalışanlarına tanınan haklar uzatıldı

İBB meclisinde kabul edilen bir diğer gündem maddesine göre ise İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali içerisindeki ticari alanlardan kısıtlamalar süresince kira bedelleri yüzde 75 indirimli alınacak ve pandemi sonuna kadar da kira artışı yapılmayacak.

Ayrıca pandemi sebebiyle faaliyeti durdurulan ya da fiilen faaliyette bulunmayan kiracılardan bu süre boyunca kira alınmayacak.

Mecliste ayrıca sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonu olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK’lardan ücretsiz yararlanması hakkı 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Memur, işçi ve sözleşmeli tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan faydalanmasına karar verildi.