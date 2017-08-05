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İstanbul Boğazı’nda yer alan Beykoz ilçesindeki tarihi Küçüksu mesire alanının bir kısmına otopark için asfalt döküldü.

Mahkemenin otoparkla ilgili iptal kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSPARK da alandan vazgeçtiğini açıkladı. Asfalt dökülen mesire alanı öylece kaldı.

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DHA’nın haberine göre alanın bir kısmı, Boğaz kenarındaki kafe ve restoranlara gelenler için İSPARK tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı.

Ancak İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, 2014 yılında alanın İSPARK’a tahsisi yönündeki kararı iptal etti, Danıştay da bu kararı onadı.

İBB, Marmara Üniversitesi, Vakıflar, Maliye, Milli Saraylar ve şahsa ait parsellerden oluşan alanın Marmara Üniversitesi’ne ait kısmına geçtiğimiz günlerde İBB tarafından asfalt döküldü ve düzleştirildi.

Başta Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği olmak üzere Beykozlular basın açıklaması yaparak ‘doğal ve tarihi SİT alanında’ betonlaşmaya itiraz etti.

İSPARK ‘geçici parklanma’ alanından vazgeçtiklerini ve alandan çekildiklerini açıkladı ancak mesire alanının ortasına dökülen asfalt öylece kaldı.

‘Sit alanına kamyonlarla, dozerlerle geldiler’

Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmazer konuyla ilgili şunları söyledi: “Burası yeşil bir zemindi, kapkara oldu. Sit alanı olan çivi çakılmayacak bir yere kamyonlarla, dozerlerle geldiler. Tonlarca asfaltı doldurup sıkıştırıp otopark yapma amacıyla tahminen 10 dönüm alanını daha yok ettiler. Burayı kullanmayacağız deyip tabelaları da söktüler. Burası nasıl eski haline gelecek bilemiyoruz.”

Yılmazer, insanların ailecek gelip günlerini geçirdikleri bir alanın yol edildiğini söyledi.

İBB proje yapacakmış

İSPARK ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sabancı Öğretmenevi karşısında bulunan alana İSPARK geçici olarak, zorunluluktan kısa süreli parklanma yaptırmıştır. Sabancı Öğretmenevi’nde özellikle haftasonları yapılan düğünlerde büyük bir parklanma sorunu yaşandığı için bu alan zorunlu olarak ve geçici olmak kaydıyla kullanılmıştır. Ancak İSPARK bu alanı tamamen parklanmaya kapatmış ve araçlardan arındırmıştır.”

İBB ise, ‘alanın eskisi gibi mesire alanı haline getirileceğini’, Küçüksu Mesiresi’ne yönelik projenin tamamlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini belirtti.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 2013 yılında ‘Küçüksu Mesiresi Koruma ve Çevre Düzenleme Projesi’ kapsamında çalışma yapıldığını, içinde uçurtma ve çayır alanlarının bulunduğu bir proje hazırlandığını duyurmuştu.

82 yaşındaki mahalle sakini Vedat Tüplükkan ise alanın eskisi gibi olmayacağını belirtti.