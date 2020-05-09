İBB uyardı: Toplu taşımada kısıtlamalar sürüyor; pazartesi sorun yaşanabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kontrollü sosyal hayat diye adlandırdığı, virüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılacağı iki dönem öncesinde ulaşımla ilgili uyarıda bulundu.

Fotoğraf: İBB

İBB basın danışmanlığından yapılan açıklamada, normalleşme başlasa da toplu taşıma araçlarındaki olağanüstü kısıtlamalarn sürdüğüne,bu konuda yeni düzenleme yapılmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “11 Mayıs Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını, mümkün olduğunca evden çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz.

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Pazartesi günü mutlaka duraklarda bazı yolcularımızı bekletmek durumunda kalacağız. Lütfen sabırla yeni ve boş aracımız gelene kadar bekleyiniz. İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs’ta yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yeni düzenlemeyle ticari taksilerin üç yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; 2 metrekarelik alanda sürücü dahil dört kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır.”

11 Mayıs’ta birçok işletmenin yeniden faaliyete geçeceği anımsatılan açıklamada toplu taşıma kullanımında artış beklendiği belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü 1 milyon 336 bin kişinin toplu taşıma kullandığı ve bunun 20 Mart’tan beri en yüksek sayı olduğu vurgulanan açıklamada şu uyarılar sıralandı:

1-Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız,

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2-Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3- Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra veya akşam 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

3- Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metreyle koruyun.

4- Toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

5- Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.

6- Bilindiği üzere, otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyor, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşınıyor. Bu 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, 1600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geliyor.