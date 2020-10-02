İBB, ulaşımda ‘HES kodu’ için ‘kolları sıvadı’: Kartlar kişiselleşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte anonim İstanbulkartların kişiselleştirilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Fotoğraf: İETT

İBB, İçişleri Bakanlığı’nın şehir içindeki toplu taşıma araçlarında da ulaşımda kullanılan ‘HES kodu’nu zorunlu tutmasının ardından harekete geçti.

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Bakanlık bekleniyor

Belediyenin açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’yle üzerinde uzlaşılacak entegrasyon servisinin hazırlanmasının ardından iki haftada İBB’nin de kartlardaki entegrasyona başlayacağı kaydedildi.

Hastaya ve temaslıya takip

Açıklamada şöyle dendi: “Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.”

Kartlar kişiselleştirilecek

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların yüzde 24’üne denk gelen 8 milyon 260 bin 87 adedi kişiselleştirilmiş durumda.

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İBB, herhangi bir yolcuya tanımlanmamış anonim kartların da kişiselleştirileceğini ifade etti. Açıklamada “Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek” dendi.