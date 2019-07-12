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Yaramazlara biraz batar!

İBB turist kadını darp ettiği iddia edilen taksiciye ceza kesti

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), aracına binen kadını darp ettiği iddia edilen taksi şoförü ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulandığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, taksicinin Aksaray’dan Beyoğlu’na giderken kadın turisti darp ettiği haberlerini ‘üzülerek takip ettiğini’ belirtti.

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Şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Emniyet Birimleri tarafından para cezası da kesildiğinin ifade edildiği açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Söz konusu olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapılmış ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından; Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nin (TUDES) taşımacı ve şoförlere uygulanan yaptırımları içeren Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli’nin taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması/ Yolculara kaba-nezaketsiz davranılması durumlarına ilişkin yaptırımları içeren 27’nci maddesi kapsamında değerlendirilmiş olup, ihlal nedeniyle taksi şoförüne ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulanmıştır.

Başkanlığımız Zabıta Birimlerince yapılan denetim sonucunda da; araç sahibi/şoförünün İBB Meclisince 15/03/2013 tarihli ve 683 sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Kuralları Yönetmeliğine aykırı olarak; ‘Taşıtların iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (Braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu ebatta levha bulunmadığı’ tespit edildiğinden tespit tutanağı düzenlenerek Encümene gönderilmiştir.”


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