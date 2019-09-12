İBB, TRT dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, önceki dönemde İBB’nin iştiraklerinden Medya A.Ş’nin TRT’de yayınlanan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olduğunu açıkladı.

Halk TV’den Ayşenur Arslan’ın programına katılan Ongun, sadece bir iştirakin üç yılda, bir adet televizyon kanalına verdiği ilanın 7 milyon lira olduğunu belirterek, “Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya… İzleyicilerimize sormak istiyorum. Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya niye sponsor olur? TRT 1’de yayımlanan ‘Kut’ül Amare’ dizisi bu” dedi.

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Ongun, bütün müdürlüklere ve iştiraklere yazı gönderilerek sponsorluk ve reklam rakamlarının dökümünü istediklerini sözlerine ekledi.

‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı Devleti’nin 1916 yılında İngilizler’e karşı kazandığı zaferi konu alıyor.