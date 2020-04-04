İBB, toplu taşıma araçlarında maske dağıtmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Beledediyesi, corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlere toplu alanlarda maske takılması zorunluluğu getirilince otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda maske dağıtmaya başladı. Bugün 100 bin maske dağıtılacak.

Fotoğraflar: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam bugünden itibaren pazar yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, işyerleri gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

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İBB sözcüsü Murat Ongun, açıklamanın hemen ardından İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız” yazdı.

İBB’ye ait İETT, Otobüs AŞ ve ÖHO otobüsleri ile Metro İstanbul AŞ’nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, Şehir Hatları AŞ vapurları ile İBB’nin denetimindeki özel yolcu motorlarında yolculara maske dağıtıldı.

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Araç şoförleri ve güvenlik görevlileri, maskesiz yolculara vererek İstanbulluları toplu ulaşım araçlarına maskeli binmeleri konusunda uyardı.