İBB, ‘tabela’ ihalesi açtı: Altı ilçede 29 bin 500 adet asılacak

İstanbul’un, altı ilçesinde, tabeladan yoksun sokak, cadde, bulvar ve meydanlara 29 bin 500 adet yeni tabela asılacak.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harita Müdürlüğü Adalar, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerindeki tabelalar için ihale açtı. ‘İstanbul İli Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar, Direk, ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilmesi İşi’ adı altında açılan ihale 27 Mayıs’da yapılacak.

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Tabelaların 4 bin 500 ‘ü direkli, 25 bini duvar tipi olacak. Ayrıca 75 bin adet kapı numara levhası da çakılacak.

Daha önce belirlenmiş standartlarda üretilecek tabelaların rengi, kırmızı (pantone 1945) olacak. Ancak tabelanın alt kısmında yer alacak ilçe ismi, ilçeye ait renkteki bant üzerine yazılacak.

İhale şartnamesi içerisinde ilçelere ait renk kodları çizelgesi yer alıyor. Sokak adı ile ilçe adının yazılı olduğu iki düzey arasındaki beyaz bant üzerine de mahalle adı yazılacak.