İBB sözleşmeyi feshetmişti: Balık ekmek tekneleri için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü semtinde balık ekmek satan üç teknenin kira sözleşmelerini feshine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Fotoğraf: DHA

İBB, Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan ve İBB’ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek teknelerin bugün itibarıyla boşaltılmasını talep etmişti.

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Fatih ilçesindeki semtte meydanda balık-ekmek satışı yapan üç teknenin sahibi ise ihtarnameyi mahkemeye taşıyıp durdurma kararı istemişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durduma kararı verdi. Balıkçılar bir süre daha faaliyet gösterecek.

‘Belediye 30 gün içerisinde savunma yapacak’

Avukat Mehmet Yıldırım şöyle konuştu: “Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 30 gün içerisinde belediye savunma yapacak. Biz de cevabımızı vereceğiz. Ayrıca biz yeniden Eminönü’ndeki yerleri kiralamak istiyoruz. Bunu konudaki gerekli başvuruları da yaptık. Şu an balık- ekmek satışı devam edecek.”

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‘Ekmeğimiz elimizden gitmiyor’

Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke ise karardan memnun olduklarını dile getirerek, “Burayı bir kültür haline getiren bir aile var. Balık ekmek satışı devam edecek. Karardan memnunuz. Ekmeğimiz elimizden gitmiyor” dedi.

Her birinde 150 kişinin çalıştığı üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB’ye her kasım ayında 900 bin lira kira ödüyordu.

‘İtiraz edeceğiz; İBB’nin kararında yanlış bir şey yok’

İBB sözcüsü Murat Ongun yürütmeyi durdurma kararına itiraz edeceklerini söyledi. İşletmecilere verilen kira sürelerinin bittiğini ve bölgede geniş çaplı yeni bir düzenleme yapılacağı için sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirten Ongun, İBB’nin kararında yanlış bir şey olmadığını, yapacakları itiraz ile Mahkeme’nin yürütmeyi durdurma kararını kaldıracağını düşündüklerini söyledi.