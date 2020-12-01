İBB’ye göre İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı var; polise göre suikast girişimi yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 23 Kasım’da başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘eylem talimatı verildiği bilgisinin ellerine ulaştığını’ söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise ‘bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını’ bildirdi.

Fotoğraf: İBB

Akşam saatlerine doğru medyada, İmamoğlu’na yönelik suikast planlayan kişilerin yakalandığı ve İBB başkanının koruma sayısının artırıldığıyla ilgili bir haber yer almıştı.

Reklam

Ongun, Twitter üzerinden, ‘İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisinin ellerine 23 Kasım tarihinde ulaştığını’ belirterek şunları kaydetti: “Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir.”

Emniyet yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü ise “Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir” diye açıklama yaptı.

EGM’nin sitesindeki açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Reklam

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı’ haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.”